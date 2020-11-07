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Şanlıurfa’da yaralı gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

ŞANLIURFA'DA YARALI GRİ BALIKÇIL KUŞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevre 07.11.2020, 13:11
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Şanlıurfa’da yaralı gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir arazide yaralı gri balıkçıl kuşu buldu. Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan kuş, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Kuşun tedavisin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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