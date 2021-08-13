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Şanlıurfa’da yağmur sürprizi

Şanlıurfa’da öğle vakti sağanak yağmur sürprizi yaşandı.

Çevre 13.08.2021, 13:30
Şanlıurfa’da yağmur sürprizi

Şanlıurfa’da öğle vakti sağanak yağmur sürprizi yaşandı.

Kent merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle hava sıcaklığı düştü. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar buldukları korunaklı yerlere sığındı. Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
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