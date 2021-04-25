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Şanlıurfa’da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı. Görüş uzaklığının düştüğü kentin semaları gri renge büründü.

Çevre 25.04.2021, 19:56
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Şanlıurfa’da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı. Görüş uzaklığının düştüğü kentin semaları gri renge büründü.

Kentte, öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu çevre kirliliği, havanın renginin değişmesi ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutuna karşı vatandaşların duyarlı olması uyarısında bulundu.

Toz bulutunun, akşam saatlerinde beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.
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