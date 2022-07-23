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Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehrinde serinletildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yük taşımada kullanılan atlar, sahipleri tarafından Fırat Nehri’ne sokularak serinletildi.

Çevre 23.07.2022, 14:59
Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehrinde serinletildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yük taşımada kullanılan atlar, sahipleri tarafından Fırat Nehri’ne sokularak serinletildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışırken, sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Birecik’te bazı vatandaşlar, tarım ve yük taşımada kullandıkları ve sıcaktan etkilenen atlarını Fırat Nehri’nde serinletiyor. Nehirde atlarıyla yüzen vatandaşlar da soğuk suda serinledi.

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