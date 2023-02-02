Şanlıurfa’da karla mücadele devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı uyarısı ile Siverek ilçesi Karacadağ Kayak Merkezi ve grup yollarında kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesinde 4 kamyon, 3 taşıyıcı, 5 kazıcı ve yükleyici, 2 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 1 yoldüzer, ve 25 personel ile karla mücadelesini sürdürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Karacadağ Kayak Merkezine giden alternatif güzergâhlarda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kapanan yollara anında müdahale etti.

Çalışmalarda Siverek ilçesi Karacadağ Kayak Merkezi güzergâhında karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 10 kilometrelik Çevirme - Kulaksız yol güzergahında karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Ekipler yoğun bir şekilde çalışarak ilçeye bağlı 8 kilometre uzunluğundaki Eskihan, Hurmapınar, Budaklı, Küçük Budaklı, Diyarbakır Yolu bağlantısı güzergahında karla mücadele çalışmalarını tamamlayarak kapanan yolları ulaşıma açtı.

Tam teyakkuz halinde kentte etkili olabilecek kar yağışı için tüm önlemlerini alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başarılı bir karla mücadele örneği sergileyerek vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.