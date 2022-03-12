Şanlıurfa’da kar sevinci

Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Bir süre devam eden kar yağışı, çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 3 gündür aralıklarla yağan kar herkesi şaşkına çevirdi.