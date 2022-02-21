Şanlıurfa’da kaçak avcılara ceza yağdı

Şanlıurfa’da av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 avcıya, 16 bin 944 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şanlıurfa Şube ekipleri, hafta sonu yapılan kontroller sırasında 3 şahsın kaçak avcılık yaptığını belirledi. Şahıslara av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 16 bin 944 TL cezai işlem uygulandı. Keklik avladıkları belirlenen avcıların bazı malzemelerine de el konuldu.