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Şanlıurfa’da çiftçiler don olayına karşı ağaçlarını ateş yakarak korudu
ŞANLIURFA’DA ÇİFTÇİLER DON OLAYINA KARŞI AĞAÇLARI PAMUK VE ARAÇ LASTİĞİ YAKARAK KORUDU. DONA KARŞI GECE GEÇ SAATLERDE YAKILAN ATEŞLER İLGİNÇ MANZARA OLUŞTURDU.
Çevre 02.04.2023, 15:25
Şanlıurfa’da çiftçiler don olayına karşı ağaçları pamuk ve araç lastiği yakarak korudu. Dona karşı gece geç saatlerde yakılan ateşler ilginç manzara oluşturdu.
Şanlıurfa’da büyük bir ekonomik değere sahip olan fıstık ağaçları için donla mücadele ediliyor. Soğuk havalarda yaşanabilecek don olayına karşı ağaçlarını korumak gayesiyle çiftçiler ağaç yakınlarında pamuk ve araç lastiği yaktı. Uzmanlar, gece geç saatlerde pamuk ve lastiklerin yakılması sonucu meydana gelen zehirli gazların çevreye zarar verdiğini bildirirken, çiftçilerin ise bu geleneksel yöntemi sürdürdüğü görüldü.