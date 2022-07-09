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Şanlıurfa’da boğulma vakalarına karşı dört dilde uyarı levhası

Şanlıurfa’da vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara 4 dilde uyarı levhaları yerleştiriyor.

Çevre 09.07.2022, 14:52
Şanlıurfa’da boğulma vakalarına karşı dört dilde uyarı levhası

Şanlıurfa’da vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara 4 dilde uyarı levhaları yerleştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının bunaltıcı olduğu ilde sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor. Başta Fırat Nehri kıyısındaki alanlar olmak üzere göl, gölet, nehir ve su birikintileri gibi yerlerde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenebilmesi için harekete geçen ekipler, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerinde “Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır” yazılı uyarı levhaları yerleştirdi. Siverek Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü park alanı, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri bölgesi, Halfeti Sahil Yolu şeridi ve Birecik ilçesi sahil yoluna yerleştirilen levhalarla suya girmek isteyen vatandaşların uyarılması sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca belirli yerlere konulmak üzere can simidi ve can yeleği alımları yaparak, suda boğulma oranlarını en aza indirmek ve can kayıplarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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