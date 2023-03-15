Şanlıurfa'yı sağanak vurdu! Hastaneyi su bastı, okullar tatil edildi...

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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı ev ve işyerini de su bastı. İl genelinde yağış etkisi sürüyor. Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Hastaneyi sel suları bastı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sahada incelemelerde bulundu. Ayhan, incelemeleri sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade eden Ayhan, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışının etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki, sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kara yolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayız, takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, merkez ve ilçelerde yaşanan aşırı sağanak nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.