Şanlıurfa güne sisle uyandı

Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan yoğun, sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Şanlıurfa’da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yer yer görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, yollarda önlem alarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştı. Güneş de yoğun sis arasında adeta kayboldu.