banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Sandıklı’da sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su bastı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su basarken, Sandıklı Belediyesine bağlı ekipler ise müdahalede yetersiz kaldı.

Çevre 07.08.2022, 20:04
Sandıklı’da sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su bastı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su basarken, Sandıklı Belediyesine bağlı ekipler ise müdahalede yetersiz kaldı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrası ilçede sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren başladı. Sağanak yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yeni sanayi sitesinde bulunan 10 iş yeri yağmur suyu nedeni ile zarar gördü. Su baskınlarında iş yerlerinde maddi hasarlar meydana gelirken, esnaf kendi imkanları ile suları tahliye etti.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu