Sanayi sitesi göle döndü, esnaf sel sularına olta attı

Sağanak sonrası sel ve su baskınlarının yaşandığı Samsun’da dükkanları yağmur suyuyla dolan sanayi esnafı caddede oltayla balık tutmaya çalıştı.

Samsun’da sabaha karşı başlayan sağanak, şehir merkezinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Merkez ilçeler ile Ladik’te eğitime 1 gün ara verilirken, 1 kişi de hayatını kaybetti. Sağanak hayatı felç ederken birçok cadde, yol ve ara sokak göle döndü. Su baskınlarından nasibini alan yerlerin başında Eski Sanayi Sitesi de geldi. Sanayi sitesi yarım metreyi bulan suyla doldu. Göle dönen sokaklarda dükkanlarını su basan sanayi esnafı ise durumu espriye vurdu. Eline olta alan motor ustası Settar Çakar, caddenin ortasına oltasını atarak balık tutmaya çalıştı. Çakar, “Balık tutmak için Costal sahile gidecektik ama sağ olsun deniz ayağımıza kadar geldi. Biz de sanayide yolda balık tutuyoruz” dedi.

Birçok bölgede su baskını ve birikintilerinin yaşandığı Samsun’da ekipler tıkanan yolları açmaya, suları tahliye etmeye çalışıyor.