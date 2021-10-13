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Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52’ye düştü

Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi beklenen yağışların oluşmaması sebebiyle yüzde 52’ye düştü.

Çevre 13.10.2021, 12:38
Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52’ye düştü

Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi beklenen yağışların oluşmaması sebebiyle yüzde 52’ye düştü.

Kocaeli’ye yaz mevsiminin sona erdiği ve sonbaharın geldiği aylarda beklenen yağışların düşmemesi, kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajını olumsuz etkiledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı, Temmuz ayına kadar tam dolu olarak hizmet verirken, kurak geçen ayların ardından su seviyesi sürekli düğerek yüzde 52’lere geriledi.

Su seviyesinin 26.87 milyon metreküpe düştüğü baraj ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, barajda yaşanan gerileme ile savak kısmı altına kadar suyun indiği görülüyor.

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