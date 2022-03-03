Samsun’un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

SAMSUN (İHA) – İç Anadolu’nun doğusu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olan kuvvetli kar yağışı Samsun’un yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun’a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından Samsun’da beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı.

Samsun şehir merkezinde yağmur olarak görülen yağışlar, Havza ve Kavak ilçeleri istikametinde ise kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaç dalları kar örtüsüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte olumsuzlukların yaşanmaması için de dün geceden itibaren ekipler seferber oldu. Ulaşımda ise sıkıntı yaşanmadı. Havza’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Samsun-Ankara istikametinde aralıksız kar temizleme ve tuzlama yaparak trafiği açık tuttuklarını açıkladı. Samsun-Ankara (Samsun - Havza) istikameti olmak üzere aralıksız kar temizleme ve tuzlama yapıldığı belirtilen açıklamada, bu sabah tırlardan kaynaklı kısa süreli aksamalar yaşandığı fakat trafiğin kesintiye uğramadığı belirtildi. Sabah 09.30 itibarıyla yol zemininde kar ve trafik akışını engelleyecek herhangi bir husus bulunmadığı da duyuruldu.

Sürücü Ali Baştuğ, “Biz Malatya’dan yola çıktık. Samsun’a geldik. Biz herhangi bir sıkıntı kaza yaşamadık. Tokat’tan bu yana kar yağıyor. Bir iki yerde takıldık ama yolculuk güzeldi. Yol erken açıldı, sıkıntı yaşamadık” dedi.

Sürücü Bekir Soylu, “Yoğun bir kar yağışı vardı. Fakat trafiği engelleyecek bir durum olmadı. Karayollarımız da iyiydi çalışıyordu. Yol gayet temiz ve düzgündü” diye konuştu.

Sürücü Hasan Sayılı, “Çorum Alaca arası biraz sıkıntılıydı. Ama Samsun’da bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.