Samsun’un merkez ilçelerine 48 saatte 111,9 kilo yağış düştü

Samsun’da son 48 saatte merkez ilçeleri Atakum, Tekkeköy, İlkadım ve Canik’te metrekareye 111,9 kilo yağış düştü.

Mayıs ayına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının artmadığı Samsun’da nisan ayının sonu ve mayıs ayının başı yağmurlarla geçiyor. Son 2 gündür şehir merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu şehrin 4 merkez ilçesine 48 saatte toplam 111,9 kilo yağış düştü. Atakum, Tekkeköy, İlkadım ve Canik’e son 2 günde 111,9 kilo yağış düşerken, Samsun’da son 48 saatte en çok yağış ise 72,2 kilo ile Salıpazarı ilçesine düştü.

Yağışların etkili olduğu Samsun’da son 48 saatte metrekareye en çok yağış alan ilçeler sırasıyla Salıpazarı (72,2 kilo), Alaçam (37,4 kilo), Atakum (36,7 kilo), Canik (35,7 kilo), Çarşamba (33,8 kilo), Yakakent (30 kilo), Ladik (29 kilo), Asarcık (28,4 kilo), Terme (28,1 kilo), Bafra (25 kilo), Havza (24,2 kilo), Kavak (23,7 kilo), Vezirköprü (23,2 kilo), Ayvacık (21,5 kilo), Tekkeköy (20,2 kilo), İlkadım (19,3 kilo) ve 19 Mayıs (15,4 kilo) şeklinde gerçekleşti.

Gerçekleşen yağışlarla birlikte ilin büyük bir bölümüne içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’nın doluluk oranı da yüzde 100 seviyesine ulaştı. Çakmak Barajı’ndan Samsun’a günlük ortalama 182 bin metreküp su veriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Samsun’da hava sıcaklığının 13 derece olduğu, Samsun’da yağışların pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Yağışların yeni haftayla birlikte Samsun’u terk etmesi bekleniyor.