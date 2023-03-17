Samsun’un hava kalitesine iklim değişikliği etkisi

Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürü Yakup Yıldız, Samsun’da bu kış mevsiminin ılıman geçmesi ve evlerde kullanılan yakıtın azalması dolayısıyla şehrin hava kalitesinde yüzde 7-15 arasında bir iyileşme olduğunu açıkladı.

Atakum, Bafra, Canik, Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde 6 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu aracılığı ile Samsun’un hava kalite durumu 7 gün 24 saat sürekli olarak ölçülüp raporlanıyor. Samsun’da bulunan 8 ilin bağlı olduğu Orta Karadeniz Temiz Hava Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla daha temiz bir hava için mücadele ediyor.

“Samsun’un havasında iyileşme var”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Müdür Yakup Yıldız, “Samsun’un mevcut hava kalitesi iyi durumdadır. İlimizde bulunan Hava Kalitesi İstasyonlarında yapılan 2022 yılı ölçümleri ile 2021 yılı ölçüm sonuçları kıyaslandığında Samsun’un hava kalitesinde yüzde 7-15 arasında bir iyileşme olduğu görülmektedir. Kış mevsiminin geçtiğimiz yıla göre daha ılıman geçmesi, böylelikle evsel ısınmada kullanılan yakıt miktarının azalarak atmosferin daha az kirletici daha az kirletici salınımın yapılması etkili olmuştur. Atakum ilçesi hava kalitesi izleme istasyonumuzda 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ölçülen partikül madde 10 parametresi ortalama değerimiz 41 mikrogram/metreküp iken, 2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında ölçülen partikül madde 10 parametresi ortalama değeri 30 mikrogram/metreküpe düşmüştür” dedi.

Mobil uygulama ile anbean takip

Vatandaşların bir mobil uygulama üzerinden Samsun’un hava kalitesini anbean takip edebildiklerini belirten Müdür Yıldız, “Samsun’da hava kalitesi yönünde riskli bir bölge bulunmamaktadır. Hava kalitesindeki anlık değişimleri vatandaşlarımızın kolayca takip edebilmesi, günlük aktivitelerini planlayabilmeleri amacıyla bakanlığımız tarafından hava kalitesi verileri ’Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’ mobil uygulaması üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımız web sitesi ve telefon uygulaması üzerinden bulundukları bölgeye en yakın Hava Kalitesi İzleme İstasyonumuzun verisini Hava Kalitesi İndeksi rengine bakarak kolaylıkla öğrenebilmektedir. 0-50 arasındaki iyi değer yeşil renk ile, 51-100 değer orta kalitedeki değer sarı renk ile, 101-150 arasındaki hassas kalitedeki değer turuncu renk ile, 151-200 arasındaki sağlıksız değer kırmızı renk ile, 201-300 arasındaki değer kötü değer mor renk ile, 301-500 arasındaki tehlikeli değer kahverengi renk ile gösteriliyor" diye konuştu.