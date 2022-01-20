Samsun’un 2 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu, bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.