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Samsun’u süsleyen ağaçlara kış bakımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi kış mevsimine sayılı günler kala, şehri süsleyen ağaçlara kış budaması yaptı. Ağaçlardan çıkan atıklar ise gübreye dönüştürülerek doğaya kazandırılacak.

Çevre 18.11.2021, 12:15
Samsun’u süsleyen ağaçlara kış bakımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi kış mevsimine sayılı günler kala, şehri süsleyen ağaçlara kış budaması yaptı. Ağaçlardan çıkan atıklar ise gübreye dönüştürülerek doğaya kazandırılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanların bakımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İsmet İnönü Bulvarı’ndaki raylı sistem güzergahında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından form budaması yapıldı. Budanan atıklar ise gübreye dönüştürülerek yeniden doğaya kazandırılacak.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçların bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı raylı sistem güzergahlarında bulunan leylandi ve süs eriği türlerindeki ağaçlarda form budaması yapıldı. Budama ile ağaçlara piramidal ve konik şekiller verildi. Budama çalışmaları ile gerek şehir estetiği, gerek ağaçların ve yeşil alanların korunması ile sürdürülmesi ve gerekse trafik güvenliği ve halk sağlığının korunması amaçlanırken, Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından şehrin neredeyse bütün caddelerinde budama çalışmaları sürecek.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin, "Şimdi budama zamanı. Peyzaj ve süs bitkilerinin, meyve ağaçlarının Kasım ayından Mart ayına kadar bitkilerin budanması, üzerindeki yükün hafifletilmesi, şekil ve form verilmesi işlemini yapıyoruz. Özellikle kış aylarına yaklaştığımız bu dönemlerde ileride oluşacak fırtınalarda, oluşacak yoğun kar yüklerinde bitkileri yük altında düşerek dalların kırılması, insan ve araçların devrilmesini önlemek adına bir budama çalışmasını yapıyoruz. Güzel, hoş bir görüntü içerisinden sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir şekilde başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Şu anda 4 farklı noktada bu budamayı yapıyoruz. Buradaki leylandilerde aşırı büyüme mevcut. Özellikle raylı sistem kenarında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına bu güzergahtaki tüm bitkileri ekiplerimizle buduyoruz. Aynı zamanda Batıpark’ta, Doğupark’ta şekil verdiğimiz süs bitkilerimiz vardır. Bunların da budama zamanıdır. Çünkü süs bitkilerinin çiçeklik dönemi geçtikten sonra budama yapılırsa, gelecek yaz çok daha gür ve iyi çiçek vermelerinin önünü açmış oluruz" dedi.

"Budama atıkları doğaya kazandırılıyor"

Budama atıklarından gübre elde ettiklerini söyleyen Şahin, "Bu dönemden başlayarak hangi ağacın nasıl, ne şekilde budanacağı, nasıl yöntem izleneceğini orman mühendisi arkadaşlarla, ekiplerdeki güzel çalışan ustalarımızla ve aletleri bu çalışmayı yapıyoruz. Budama sonrası çıkan artıkları biz kendi kullandığımız bir dal öğütme makinesi var. Bu makinede öğüterek kompost yapılmak üzere peyzaj alanlarında kullandığımız toprağa karıştırarak kendimize doğal, bedava, güzel bir gübre elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

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