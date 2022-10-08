Samsun’dan Türkiye’ye sülün ve geyik

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yetiştirilen sülün ve geyikler, Türkiye’nin birçok ilinde doğaya bırakılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü hayvan salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında 1984 yılında bir çift kızıl geyik ile üretime başlanan Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezi’nde bu yıl toplam 39 adet geyik bulunmaktaydı. 2022’de 8 adet geyik, Çorum Osmancık’ta doğaya salındı. Öte yandan 1984’ten bu zamana kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum’da 83 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi.

Bir diğer yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nin kurulduğu 1969 yılından 2022 yılına kadar 340 bin 362 adet sülün yetiştirildi. Bu yıl da 14 bin adetten fazla sülün yetiştirilerek Adıyaman 1200, Mardin 1000, Kastamonu 3 bin 100, Zonguldak 1000, Karabük 500, Ordu 500, Samsun 750, Trabzon 1300, Rize 1000, Giresun 420, Artvin 100, Bingöl 80, Batman 1000, Diyarbakır 100 ve diğer birçok ile de 400 adet olmak üzere 14 binden fazla sülün dağılımı yapıldı.

2022 yılında ayrıca Samsun’da birçok alana 500 adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.