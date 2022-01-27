Samsun’da yolları açmak için 1600 ton tuz ve 800 ton solüsyon kullanıldı

Samsun’da karla mücadele çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bin 600 bin ton tuz karışımı ve 800 ton solüsyon kullanıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirlerden Samsun’da, karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 4 bin 542 kilometrelik yol ağına sahip kentte, 178 iş makinesi ve çok sayıda ekibiyle 17 ilçede hızlı hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 faaliyet gösteriyor.

Tuzlama ve solüsyon çalışması sürüyor

İlçelerin yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için büyük çaba sarf eden ekipler, don ve buzlanmaya karşı sürücülerin can ve mal güvenliği için tuzlama ve solüsyon faaliyeti yürütüyor. Bugüne kadar ekipler, bin 600 ton tuz karışımı ile 800 ton solüsyon kullandı. Kar yağışının başladığı andan itibaren trafik güvenliğine büyük önem veren ekipler, yaptıkları tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla ana ulaşım arterlerinden Samsun-Ankara, Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayolu, çevre yolları ve ilçelerdeki cadde ve bulvarların açık tutulmasını sağlıyor. Çeşitli noktalarda mahsur kalan veya trafiği olumsuz etkileyen ağır vasıta araçlar ise güvenli noktalara çekiliyor.

Can dostlarına mama takviyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için de hassas davranıyor. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği andan bugüne kadar kentin muhtelif yerlerine 1 ton mama bırakarak 3 bin sokak hayvanının beslenme ihtiyacını karşılıyor. İlçelerdeki Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlükleri de sahipsiz hayvanların beslenmesi konusunda azami gayret gösteriyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hayvanlar, veterinerler tarafından tedavi ediliyor.