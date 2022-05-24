Samsun’da yarım saatte 3 mevsim yaşandı

Samsun şehir merkezinde yarım saat içerisinde 3 mevsim birden yaşandı.

Samsun’da, Mayıs ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrediyor. Samsun, güne yağmurlu ve serin bir hava ile başladı. Saat 10.00 sıralarında yağmur etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Bu yarım saatlik dilimde daha sonra fındık büyüklüğünde dolu yağdı. En son olarak da güneş açarak bahar ve yaz mevsiminden esintiler sundu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan Samsunlular ise bu zaman diliminde sağa-sola kaçarak ıslanmaktan kurtulmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da ağaç ve saçakların altında kendilerini korudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne bugün için sağanak uyarısı yaparken, Samsun’da hava sıcaklığı bugün 17 derece ve sağanak yağışlı olarak gösterildi. Samsun’da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak hafta sonu 23 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Samsun’da hava sıcaklıklarının 25 Mayıs Çarşamba 18, Perşembe 19, Cuma 22 ve Cumartesi günü 23 derece olması bekleniyor.