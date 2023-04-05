Samsun’da yağışlar barajları doldurdu

Samsun’da Mart ayının yağışlı geçmesiyle bazı barajlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kuraklık tehdidi sürerken, Samsun’daki barajların doluluk oranları ise yüz güldürdü. İl genelinde bulunan barajlarda yapılan doluluk ölçümlerinde sonuçlar yüksek çıktı. Barajların geçen yılın aynı ayına göre doluluk oranları arttı.

Barajların doluluk oranları

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan, geçen yıl 3 Nisan’da yapılan ölçümde yüzde 100 doluluk oranı olan Çakmak Barajı’nın 2023 yılı Nisan ayında seviyesi yüzde 87,6 olarak ölçüldü. İstavroz Çayı üzerinde bulunan Vezirköprü Barajı’nın geçen yıl yüzde 89,2 olan su seviyesi bu yıl yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Duruçay Barajı’nda geçen yıl yüzde 74,8 olan su seviyesi bu yıl yüzde 100 olarak ölçüldü.

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Derbent ve Altınkaya Barajları da su seviyesi artan barajlar arasında yer aldı. Geçen yıl yüzde 36,1 oranında su seviyesine sahip Altınkaya Barajı bu sene Nisan ayında yüzde 55,1’e yükseldi. Geçen yıl Nisan ayında aktif doluluk oranı yüzde 74,4 olan Derbent Barajı’nda da bu yıl artış yaşanarak yüzde 82,6’ya ulaştı.

Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı’nda geçen yıl Nisan ayında yüzde 33,5 olan aktif doluluk oranı bu sene yüzde 50,4’e çıktı. Hasan Uğurlu Barajı’nda ise düşüş yaşandı. Geçen yıl yüzde 64,2 olan aktif doluluk oranı bu yıl 59,9’a düştü.