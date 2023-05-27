Samsun’da verimli topraklar su ile buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Samsun’da yaptığı yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturuyor.

DSİ 7. Samsun Bölge Müdürlüğünün Samsun’da devam eden 24 projesi bulunuyor. Dere ıslahları, içme suyu yatırımları, baraj ve arıtma tesisi inşaatları gibi birçok alanda çalışmalar yürüten kurum, devam eden tarımsal sulama yatırımlarıyla da Samsun’un verimli topraklarına su götürüyor.

DSİ tarafından devam eden çalışmalardan bir tanesi 19 Mayıs Barajı Sulama Projesi. 927 milyon 724 bin 212 TL maliyetli bu proje çerçevesinde şu ana kadar 705 milyon 70 bin 401 TL toplam harcama yapıldı. Proje dahilinde 19 Mayıs Barajı inşa edildi. Muhtelif cins ve çaplarda yaklaşık 186 kilometre boru döşendi. 656 adet prefabrik sanat yapısı yerleştirildi ve 596 adedinin mekanik montajı yapıldı. Ayrıca 4 adet basınç kırıcı (BKV), 5 adet yatay sondaj geçişi ve 40 kilometre işletme-bakım yolu tamamlandı. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen proje, 76 bin 930 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Projenin fiziki tamamlanma oranı da yüzde 76 seviyelerine geldi.

2 ilçe, 148 köye fayda sağlayacak Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi de devam eden projeler arasında yer alıyor. Proje çerçevesinde denize çıkış yapıları ve sol sahil drenajı 2. kısım inşaatları sürüyor. 235 milyon 580 bin 318 TL maliyetli proje çerçevesinde şu ana kadar 178 milyon 570 bin 937 TL harcama yapıldı. İş çerçevesinde; sol sahilde 3 adet, sağ sahilde 6 adet denize çıkış yapısı ile yetersiz kapasitedeki menfezlerin ve uygunsuz büzlü geçişlerin kaldırılarak yerlerine menfez veya köprü yapılması yer alıyor. 2 adet menfez yapısı ve 3 adet denize çıkış yapısı tamamlandı. 2 adet denize çıkış yapısında çalışmalar devam ediyor. Projenin yüzde 77’si tamamlandı.

Yüzde 86 fiziki gerçekleşmeye sahip olan Vezirköprü Projesi ise Vezirköprü Ovası Sulaması Tamamlama işi ise devam ediyor. 34 milyon 562 bin 124 TL maliyetli projede 20 Mart’ta sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı.