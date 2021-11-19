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Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği zorunluğu

SAMSUN (İHA) – Samsun sınırları içerisinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Çevre 19.11.2021, 16:39
Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği zorunluğu

SAMSUN (İHA) – Samsun sınırları içerisinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

2021-2022 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası ve şehir içi yollar ile mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumlulukların belirlendiği toplantıda, Samsun Valiliğince; Samsun sınırları içerisinde, 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğini, ticari olmayan hususi araçların da kış lastiği kullanmalarının hayati önem arz ettiğini ve vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği hassasiyetin önemli olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, kazasız ve sorunsuz bir kış geçirilmesini temenni ettiklerini belirterek, huzur ve güven içerisinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla; tüm kurumlarla birlikte kış mevsimi koşullarına yönelik tedbir ve denetimleri artıracaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca; yaşanması muhtemel zirai don, içme suyu şebekesi donması ve soba zehirlenmelerine karşı ilgili kurumlar tarafından duyurular yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve evsizlerin barınmalarının sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 65/A maddesi uyarınca Türkiye’de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunlu. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Bu çerçevede Samsun Valiliği il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın “1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan” tarihleri arasında Kış Lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:

“Kış Lastiği: 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik şeklinde tanımlanıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorunda. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) [severe-snowflake] işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunlu. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 846 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması hayati önem taşımaktadır.”

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