Samsun’da “Sıfır Atık Köyü” kuruldu

Samsun’da Canik Belediyesi’nin 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan “Sıfır Atık Köyü Projesi" hayata geçirildi.

Yarışmada ödül kazanan 29 belediye arasında yer aldıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sıfır Atık Köyü Projesi”ni kısa sürede tamamlayıp hayata geçirme aşamasına getirdiklerini belirtti. Projenin Samsun Millet Bahçesi’nde pilot bölge olarak hayata geçirileceği bilgisini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 31 Ağustos 2021 tarihinde Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması 2. Aşama başvurusu yaptıklarını beyan etti.

“Bu projede öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimizi projeye dâhil etmeyi amaçlıyoruz” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ‘Sıfır Atık Köyü’ adıyla oluşturulacak pilot bölge ile sürdürülebilir çevre anlayışını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Proje kapsamında kurulan ‘Geri Dönüşüm Müzesi’ ile gençlere sıfır atık ve çevre eğitiminin verileceğini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Sıfır Atık Köyü Projesi ile çocuklara; kaynakların verimli kullanılmasını, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesini, israfın önüne geçilmesini, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşümü ile enerji kaynağı haline getirilmesini yerinde öğretmeyi hedefledik" dedi.

Projede yer alan açık tarla alanı ve kapalı sera alanlarında ‘ata tohumu’ ekimi yapılacağını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, bu tür uygulamalarla gençlere tarım, çevre ve toprak sevgisi aşılanacağının altını çizdi.

Canik Belediyesi AR-GE Birimi tarafından geliştirilen projede ayrıca; atıkların depolanıp lisanslı firmalara teslim edileceği Geçici Depolama Alanı; atık ahşap, lastik, halat, demir gibi malzemelerden oluşan Oyun Grupları ve Oturma Alanları; hurda atıklardan imal edilmiş balık figürlü bir sanat eserinin de yer aldığı Hurda Sanat Alanı; tarlalardan çıkan yeşil atıkların gübreye dönüştürüldüğü kompost alanı ve eski evlerden alınmış ahşap parçalardan yapılmış bilgilendirici tabelaların mevcut olduğunu bildirildi.