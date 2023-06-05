Samsun’da sel ve su baskını

Samsun’da sağanak sonrası sel ve su baskınları yaşandı. Dükkanları yağmur suyuyla dolan sanayi esnafı caddeye orta attı.

Samsun’da sabaha karşı başlayan sağanak, şehir merkezinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Merkez ilçeler ile Ladik’te eğitime 1 gün ara verilirken, Şükrü Köksal isimli vatandaş hayatını kaybetti. Sağanak hayatı felç ederken birçok cadde, yol ve ara sokak göle döndü. Ladik’te sel suları yolları kapattı, bazı vatandaşlar araçlarında bir süre mahsur kaldı. İlçede yollar dere gibi aktı, ekili araziler zarar gördü.

Sanayi göle döndü

Su baskınlarından en büyük zararı Eski Sanayi Sitesi gördü. Sanayi sitesi yarım metreyi bulan suyla doldu. Göle dönen sokaklarda dükkanlarını su basan sanayi esnafı ise durumu espriye vurdu. Eline olta alan motor ustası Settar Çakar, caddenin ortasına oltasını atarak balık tutmaya çalıştı. Çakar, “Balık tutmak için Costal sahile gidecektik ama sağ olsun deniz ayağımıza kadar geldi. Biz de sanayide yolda balık tutuyoruz” diye espri yaptı.

Birçok bölgede su baskını ve birikintilerinin yaşandığı Samsun’da ekipler tıkanan yolları açmaya, suları tahliye etmeye çalışıyor.