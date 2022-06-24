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Samsun’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken tramvay seferleri aksadı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çevre 24.06.2022, 21:33
Samsun’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken tramvay seferleri aksadı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Samsun’un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu. Tramvay seferleri uzun süre aksadı.

Yağışın etkisini azaltmasıyla caddelerdeki sular çekildi.

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