Samsun’da sağanak su birikintileri oluşturdu

Samsun’da 20 dakika etkili olan sağanak, su birikintilerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı sel ve su baskını uyarıları bugün akşam saatlerinde gerçeğe dönüştü. Saat 19.10’da başlayan sağanak, İlkadım ilçesinde etkili oldu. Metrekareye 50 kiloya yakın yağış düştü. Kısa süre etkili olan sağanak birçok yerde su birikintileri oluşturdu.

Aniden bastıran sağanak gündelik hayatı da olumsuz etkiledi. Günlerdir yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar sokak aralarında oluşan su birikintilerini ise evlerine gelmeden kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Mazgalları açmaya çalışan vatandaşlar, bir taraftan da evlerine doğru gelen suyu farklı yönlere çevirmeye çalıştı.

Samsun’da 20 dakika etkili olan sağanak, birçok cadde ve sokakta su birikintisine yol açtı.