Samsun’da metrekareye 75,4 kilo yağış düştü

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde son 24 saatte metrekareye 75,4 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günler öncesinden Samsun ve civarında kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Son 24 saatte yağışlı havanın etkili olduğu Samsun’da gerçekleşen toplam yağışlar belli oldu. Verilere göre en çok yağışı metrekareye 75,4 kilo yağış ile Samsun’un Salıpazarı ilçesi aldı. En az yağış da metrekareye 3,8 kilo ile Alaçam ilçesinde ölçüldü.

Son 24 saatte Samsun’un Salıpazarı ilçesinde metrekareye 75,4 kilo, Çarşamba’da 63,2 kilo, Canik’te 52,4 kilo, Ayvacık’ta 52,1 kilo, Havza’da 43,8 kilo, Tekkeköy’de 39,5 kilo, Atakum’da 39,2 kilo, Kavak’ta 33 kilo, İlkadım’da 32 kilo, Ladik’te 31,7 kilo, Terme’de 31,3 kilo, Asarcık’ta 27,6 kilo, Vezirköprü’de 16,4 kilo, Bafra’da 14 kilo, 19 Mayıs’ta 12,5 kilo, Yakakent’te 6,1 kilo ve Alaçam’da 3,8 kilo yağış düştü.

Yağışların son durumuyla alakalı olarak meteorolojiden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Samsun, Amasya, Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.