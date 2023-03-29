Samsun’da metrekareye 32,8 kilo yağış düştü

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkili olduğu Samsun’da son 24 saatte metrekareye 32,8 kilo yağış düştü.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun’da da Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkili oldu. Soğuk hava dalgası, yağışları da beraberinde getirdi. Samsun’da hava sıcaklığı 1 günde 15 derece birden düşerken, sahil kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı ekili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da 28 Mart saat 06.00 ile 29 Mart saat 06.00 arasında en çok yağış metrekareye 32,8 kilo ile Salıpazarı’nda düştü. Samsun’un en az yağış alan ilçesi ise metrekareye 7,6 kilonun düştüğü İlkadım ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel verilere göre Samsun’da son 24 saatte Salıpazarı’na 32,8 kilo, Ladik’e 27,6 kilo, Yakakent’e 25,8 kilo, Bafra’ya 18,7 kilo, Havza’ya 17,7 kilo, Canik’e 17,4 kilo, Kavak’a 16,7 kilo, Çarşamba’ya 16,6 kilo, Vezirköprü’ye 16,2 kilo, Atakum’a 16,1 kilo, Ayvacık’a 14,9 kilo, Terme’ye 14,2 kilo, Alaçam’a 13,8 kilo, Tekkeköy’e 12 kilo, Asarcık’a 11,7 kilo, 19 Mayıs’a 10,9 kilo ve İlkadım’a 7,6 kilo yağış düştü.

Samsun’da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi, 2 Nisan Pazar günü ise 18 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.