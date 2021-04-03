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Samsun’da lale zamanı

Samsun’un farklı bölgelerine kasım ayında dikilen laleler ilkbaharın gelişiyle çiçek açtı. Görsel şölen oluşturan laleler, görenleri hayran bıraktı.

Çevre 03.04.2021, 12:42
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Samsun’da lale zamanı

Samsun’un farklı bölgelerine kasım ayında dikilen laleler ilkbaharın gelişiyle çiçek açtı. Görsel şölen oluşturan laleler, görenleri hayran bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin özellikle araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelere 2020’nin Kasım ayında 200 bin lale soğanı dikildi. Nisan ayının gelişi ile birlikte ilkbaharın müjdecisi olarak çiçek açan laleler görsel bir şölen oluşturdu, refüjler lalezara döndü.

15 farklı türün dikildiği laleler özellikle Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Bulvarları gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde refüjleri süslüyor.
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