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Samsun’da kuraklık: Ortalama sıcaklık 16,2 dereceye yükseldi, yağışlar yüzde 18 düştü

Samsun’da uzun yıllardır 14,4 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık değeri 2020 yılında 1,8 derece artarak 16,2 dereceye yükseldi, yağışlar ise yüzde 18 civarında düştü.

Çevre 26.01.2021, 14:27
Samsun’da kuraklık: Ortalama sıcaklık 16,2 dereceye yükseldi, yağışlar yüzde 18 düştü

Samsun’da uzun yıllardır 14,4 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık değeri 2020 yılında 1,8 derece artarak 16,2 dereceye yükseldi, yağışlar ise yüzde 18 civarında düştü.

"Kuraklık" gündemiyle toplanan “Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi”nde yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması, su tasarrufu sağlayacak modern sulama ve işleme yöntemlerinin desteklenmesi, yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması, yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların yapılması, çeltik ekilişleri ile ilgili damlama sulama sistemi kullanımına yönelik çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

"Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde; “Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi” Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı konuşmasında, "Son günlerde yaşadığımız iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın önemli bir konu. Kuraklık su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları etkiliyor. İlimiz için Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyelerimizle bugün alacağımız kararlar çok faydalı olacaktır" dedi.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İklim değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin ilimizde asgari düzeyde kalmasını sağlamak amacımızdır" diyerek toplantının gündem maddelerini belirtti.

Toplantıda; Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nce, 2020-2021 tarım yılı yağışları ile iklim verileri ve bunların karşılaştırılmaları konusunda meteorolojik değerlendirmesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü’nce Samsun’da bulunan barajlarda son doluluk oranları, sulanabilir alanlar ve bunların değerlendirmesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2020-2021 yılı tarımsal üretim ve kuraklık değerlendirmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Yağışlar yüzde 18 düştü

Karadeniz Bölgesi’nde 2020 yılında yağışlar normallerine göre yüzde 9, 2019 yılına göre yüzde 10,8 düşük gerçekleşti. Samsun’da alansal yağışlar 537 mm ile normallerine göre yüzde 18 daha düşük olarak ölçüldü. Samsun’da kümülatif olarak yağışlar ekim ayı ortalarına kadar normallerinin üzerinde ölçülürken, ekim ayı ortalarından itibaren yağışlar normallerin altında kaldı. Samsun’un uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri 14,4 derece olarak ölçülüyordu. 2020 yılında Samsun’da sıcaklık ortalaması 1,8 derece artarak 16,2 derece olarak ölçüldü. Yeryüzü sıcaklık ortalamalarının artış trendine bağlı olarak iklim değişimi yaşandığı belirlendi.

Alınan kararlar

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Samsun’da hububat ekiliş alanlarında yapılan fenolojik gözlemler sonucunda 2020-2021 üretim yılında yağış yetersizliği nedeniyle bir önceki yıla göre 20-25 gün gecikme olmuştur. 2021 yılında eğer yağışlar yetersiz olursa verim ve kalitede kayıplar olabileceği değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanmasına, bitkisel üretimde salma sulama yöntemlerinden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesine, kurağa ve yüksek sıcağa dayanıklı çeşitlerin üretiminin yaygınlaştırılmasına, meyvecilikte, kuraklığa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımının yaygınlaştırılmasına, münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran toprak işleme ve arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılması için çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesine, tarım sigortası bilincinin artırılmasına, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, su tasarrufu sağlayacak modern sulama ve işleme yöntemlerinin desteklenmesine, yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması, yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların yapılmasına, ilimizde çeltik ekilişleri ile ilgili damlama sulama sistemi kullanımına yönelik çalışmaların yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.
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