banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Samsun’da kenevir üretimi 250 dekara kadar düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’da 2020 yılında 2 bin 700 dekar olan kenevir üretim alanı 2021 yılında ’250 dekara’ kadar düştü. Konuyla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Sanayideki gelişmeleri ve sağlık alanındaki mevzuatlarıyla birlikte sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var" dedi.

Çevre 25.10.2021, 12:45
Samsun’da kenevir üretimi 250 dekara kadar düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’da 2020 yılında 2 bin 700 dekar olan kenevir üretim alanı 2021 yılında ’250 dekara’ kadar düştü. Konuyla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Sanayideki gelişmeleri ve sağlık alanındaki mevzuatlarıyla birlikte sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var" dedi.

Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’da yaşanan pazarlama sıkıntılarından dolayı her geçen yıl kenevir üretim alanı düşüyor. Özellikle geçmişten günümüze kadar kenevir tarımı ile ilgilenmesiyle bilinen Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde kenevir üretimi durma noktasına geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, sözleşmeli tarıma dikkat çekti. 2020 yılında kenevir üretiminin 2 bin 700 dekara çıkardıklarını belirten Müdür Sağlam, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun ziyaretinde kenevirle ilgili bir talimatları olmuştu. Çünkü burada yıllardır kenevir tarımı yapılmaktadır. Kenevir tarımı ile ilgili çiftçilerimizin geçmişten gelen bir alışkanlıkları mevcuttur. Kenevirin özellikle dünyadaki yerine baktığımızda hem tekstil sanayisinde hem otomotiv sanayisinde hem ilaç sanayisinde yoğun bir şekilde kullanımını görmekteyiz. Dolayısıyla kenevirle ilgili 2019 yılı içerisinde Samsun genelinde bir üretim yapıldı. 2020 yılında bu üretim 2 bin 700 dekara çıkarıldı. Dolayısıyla pazarlama ile ilgili sadece tohum ve lif üzerine bir üretim yapıldı. Özellikle endüstriyel kenevirin ilaç, otomotiv gibi sektörlerde çok kullanımı mevcuttur. Dolayısıyla sanayisi geliştirilmeden veya bu mevzuatlarla ilgili çalışmalar yapılarak sözleşmeli üretim yapılmadığı sürece pazarlamada büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır. Dolayısıyla hem Sanayi Bakanlığımızca hem de Tarım Bakanlığımızca bunlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 2021 yılına geldiğimizde Samsun’da kenevir üretimi 250-300 dönüme geriledi. Özellikle sanayideki gelişmeleri ve sağlık alanındaki mevzuatlarıyla birlikte sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var" diye konuştu.

"Mutlaka sözleşmeli üretilmeli"

Kenevirin diğer tarım ürünlerinde farklı olduğunu ifade eden Sağlam, "Bu keneviri işleyebilecek tesisler olduğunda kenevir ile ilgili çiftçilerimizin yetiştiricilikle ilgili tecrübeleri var. Bunları sadece Vezirköprü değil, Ladik, Havza ve tüm Samsun ilinde çok daha büyük yerlere getirebiliriz. Ancak kenevir biliyorsunuz diğer tarım ürünleri gibi değil. Dolayısıyla bir patatesi, soğanı, elmayı anlaştığınız yer olmasa diğer yere satabilirsiniz ama kenevirin mutlaka sözleşmeli üretimi yapılması gerekiyor. O satılmadığında başka bir yerde kullanılması mümkün değil. Sözleşmeli üretim yapıldığında biz kesinlikle daha fazla üretimimizi yaparız. Hem teknik elemanlarımızla hem de çiftçilerimizle kenevirin tarımını biz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2