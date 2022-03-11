Samsun’da karada tipi, denizde fırtına

Samsun’da etkili olan soğuk hava, karada tipi, denizde ise fırtınaya neden oldu.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da etkili oldu. Sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar öğle saatlerinden itibaren yerini kar ve tipiye bıraktı.

Şehir merkezinde etkili olan tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, koşarak ulaşmak istedikleri yere gitmeye çalıştılar. Sığınacak bir barınak bulamayan sokak hayvanları da soğuktan daha az etkilenecekleri yerleri aradılar.

Deniz kıyıyı taşla doldurdu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece altına düştüğü Samsun’da Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde sahil kısımda fırtına etkili oldu. 50 km/saat hıza ulaşan rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyıda bulunan taşların yola savrulmasına neden oldu. Sahilde bulunan martılar ise denizden fırlayan kayaların arasında gezerek, karınlarını doyurmak için deniz canlısı aradılar.

Her fırtınada denizden sahile taş fırladığını ifade eden vatandaşlar, “Her fırtınalı günde denizde oluşan dalgalar sahile taş fırlatıyor. Belediye ekipleri sahilden taşları topluyor ama dalgalar yine taş atmaya devam ediyor. Buna daha kapsamlı ne gibi önlemler alınır bilemiyoruz” dediler.

Samsun’da hafta sonu sıfır derecenin altına düşecek hava sıcaklıklarının yeni haftayla beraber yükselmesi tahmin ediliyor.