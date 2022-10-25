Samsun’da güneş tutulmasına üniversite öğrencileri ilgi gösterdi

Güneş tutulması Samsun’da da ilgiyle izlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde 2007 yılında kurulan Planetaryum’u (sanal gökevi) ziyaret eden öğrenciler teleskoplarla güneş tutulmasını izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Samsun OMÜ’nün gökyüzüne açıldığı yer olan Planetaryum Gözlemevi güneş tutulmasını izlemek için gelen öğrencilerin ilgi odağı oldu. Teleskoplarla güneş tutulmasını izleyen öğrenciler mutluluklarını dile getirdiler.

OMÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ezgi Çiftcioğlu, "Güneş’e tam olarak odaklanmış bir teleskop gördüm. Ay’ın gölgesi üzerine düştüğü için yarısı kapanmış. Kenarları çok keskin. Ayrıca birkaç tane güneş patlaması gördüm. Gerçekten bulunmaz bir görüntü. Umarım bir gün tam tutulmayı da görebilirim" dedi.

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Cansu Çingil, "Şu an hilal gibi görünüyor. Üzerinde iki tane küçük benek var. Dediler ki, dünyadan iki üç kat daha büyükmüş o benekler. Çok heyecanlı" diye konuştu.

Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ebru Gültekin, "Ben ilkokuldayken tam güneş tutulması olmuştu. Ben görememiştim, hatırlamıyorum. Bugün bunun için dersten çıkıp geldim. Oysa burayla gelirken çok heyecanlıydım. İlk defa bir güneş tutulmasına şahit oluyorum. Bugün benim için çok özel oldu. Küçükken de hep bunlarla uğraşmayı isterdim. Çok güzel görünüyor gerçekten" şeklinde konuştu.

Gözlemevinde görevli gözlemci Selami Kalkan, hava tahmin raporu nedeniyle bir etkinlik planlanmadığını ama havanın açık olması nedeniyle meraklı gözlemcilere 12.5 santimlik teleskop ile direkt teleskoptan ve tutulma için olan güneş gözlükleriyle tutulmanın izletildiğini ifade etti.

36 santimlik teleskopla da tutulmanın fotoğraflarının çekildiğini söyleyen Kalkan, tutulmayla ilgili fotoğrafların işlenerek video halinde yayınlanacağını belirtti.