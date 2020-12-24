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Samsun’da gün doğumu
Samsun’da sabahın erken saatlerinde doğan güneş, denizle birleşince enfes bir görüntü ortaya çıkardı.
Çevre 24.12.2020, 10:44
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Samsun’da sabahın erken saatlerinde doğan güneş, denizle birleşince enfes bir görüntü ortaya çıkardı.
Soğuk kış günlerinin yaşandığı Samsun’da sabahın ilk ışıklarının belirmesinin ardından güneş kendini gösterdi. Sinop’un Gerze ilçesi ile Samsun’un Yakakent ilçesi arasında kalan mevkide dağların arasından doğan güneş, doyumsuz bir güzellik sundu. Güneşin dağların arasından kendini göstermesiyle denize yansıttığı günün ilk ışıkları, doğanın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.Güneşin doğuşunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarını Samsun-Sinop karayolu kenarına çekerek, bu eşsiz doğa manzarasının tadını çıkardı.
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