banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Samsun’da fidanlar toprakla buluştu: Hedef 771 bin fidan

Samsun’da 11 Kasım ’Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulurken, yıl sonuna kadar hedefin 771 bin fidan olduğu açıklandı.

Çevre 11.11.2021, 13:50
Samsun’da fidanlar toprakla buluştu: Hedef 771 bin fidan

Samsun’da 11 Kasım ’Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulurken, yıl sonuna kadar hedefin 771 bin fidan olduğu açıklandı.

Atakum ilçesi Alanlı Piknik (Mesire) Alanı’nda 11 Kasım ’Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği düzenlendi. Vali Vekili Şevket Cinbir ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim törenine katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

Törende konuşan Vali Vekili Şevket Cinbir, “Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ’Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmüş ve geçen yıllarda milyonlarca ağaç fidanı toprakla buluşturulmuştur. Bu yıl da yaşadığımız orman yangınlarıyla kaybettiğimiz zenginlikleri yeniden kazanmak için 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 ağaç fidanı olmak üzere toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteği ile devam ediyor” dedi.

“Gelin, hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım”

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olmak için sürdürülen bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında; Samsun’da Atakum, Bafra, Alaçam, Kavak ve Vezirköprü olmak üzere 5 dikim alanında tertiplenen etkinliklerde tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılım ve destekleriyle binlerce fidanı toprakla buluşturmak için bir araya geldiklerini hatırlatan Şevket Cinbir, şunları söyledi:

“Bu büyük ve anlamlı çevre seferberliğinin gelecek nesillerde çevre bilincinin oluşmasına ve daha yaşanılabilir bir geleceğin inşasına vesile olacağına inanıyoruz. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacaktır. Saygıdeğer Samsunluları fidan bağışlayarak veya sahiplenerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakma yolunda atılan adımlara destek olmaya ve yapılan çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım diyoruz.”

Etkinliğe katılan öğrenciler de bu yaz yaşanan orman yangınlarının ardından fidan dikim etkinliğinin daha da önem kazandığını ifade ettiler.

Törenin ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Samsun’da 2021 yılının sonuna kadar 771 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6