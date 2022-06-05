Samsun’da "Çevre Dostu Bir Yaşam" için bisiklet turu düzenlendi

Samsun’da 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kutlamaları çerçevesinde "Çevre Dostu Bir Yaşam" için bisiklet turu düzenlendi.

Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile 555 bisikletli vatandaş katıldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı konuşmada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu yılki temasını ‘Sıfır Atık’ olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı ilimizde çevrenin korunması, sürdürülebilir, doğayla uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konularını işleyerek dolu dolu geçiriyoruz. Çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan etkenleri asgariye indirmenin ve doğal dokunun bozulmasını önleyecek tedbirleri almanın devlet ve birey olarak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu unutmayalım, üzerimize düşen tüm görevleri ve gerekli çalışmaları yerine getirmeye gayret gösterelim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Samsun Türkiye’nin en güzel hatta Dünya’nın en güzel doğasına sahip. Dünyamızı ve bu güzel şehrimizi doğru kullanıp gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da, "Doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde işletildiği, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artığı, temiz, yeşil ve yaşanabilir bir çevreyi gelecek nesillerimize bırakabilmek dileğiyle çevre gününü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünden başlayıp Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile protokol üyelerinin de pedal çevirdiği bisiklet turu Çobanlı İskelesi’nde sona erdi.