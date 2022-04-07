banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...

Samsun’da akarsular taşkınlara karşı ıslah ediliyor

Geçmişte birçok sel felaketine maruz kalan Samsun’da taşkına yol açan akarsular ıslah ediliyor.

Çevre 07.04.2022, 10:47
Samsun’da akarsular taşkınlara karşı ıslah ediliyor

Geçmişte birçok sel felaketine maruz kalan Samsun’da taşkına yol açan akarsular ıslah ediliyor.

Türkiye’nin en önemli akarsularından Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirleri Samsun’dan denize dökülüyor. Bafra ve Çarşamba Ovalarını besleyen bu nehirler ile diğer akarsular zaman zaman taşkınlara, sel felaketlerine yol açıyor. Can ve mal kayıplarına neden olan taşkınların önüne geçilmesi için, Devlet Su İşleri(DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından birçok proje yürütülüyor.

Taşkın ve ıslah projeleri

Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı Terme Dereleri 2. Kısım Projesi’nin toplam maliyeti 9 milyon 466 bin TL. İş kapsamında 1160 metre dere yatağı temizlenmesi ve kazıdan çıkan malzeme ile sedde dolgusu yapılması, 2 bin 953,17 metre tahkimat, 154,35 metre betonarme duvar, 154,35 metre grobeton, 370 metre betonarme inşaatın yıkılması ve uygun görülen yerlere korkuluk yapılacak. Projenin sözleşmesi 31 Ocak’ta imzalandı.

Kızılırmak Islahı 2. Kısım işinin toplam proje maliyeti 42 milyon 60 bin TL. Yüzde 75’i tamamlanan projede ilgili iş kapsamında 2 bin 366 metre yatak tanzimi, çift taraflı harçlı pere, harçlı kargir duvar imalatları yapılması planlandı. İhale kapsamındaki imalatlarda sona gelindi. Projeye iş artışı yapılarak 700 metrelik bölüm ilave edildi. Sol sahilde 700 metre harçlı pere imalatı tamamlandı ve diğer imalatların yapımına devam ediliyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki akarsuyun ıslah hattı uzunluğu ise 3066 metre.

Tersakan Irmağı 2. Kısım işinin toplam maliyeti 27 milyon 240 bin TL. Yüzde 53’ü tamamlanan proje çerçevesinde 2 bin 751,04 metre temeli beton harçlı kargir duvar, kanal kaplama betonu, duvar üstü korkuluk ve uygulama projesi yapılacak. İş kapsamında bugüne kadar 1475,00 metre harçlı kargir duvar imalatı ve 1475,00 metre temel kütle betonu imalatı tamamlandı ve çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Kuşkayası Mahallesi ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı Projesi’nin toplam maliyeti 13 milyon 22 bin TL. Yüzde 44’ü tamamlanan projede iş kapsamında 1415 metre H.K. duvar, 3 adet tersip bendi, 1 adet B.A. köprü, 1700 metre yaya ve köprü korkuluğu yapılacak. 850 metre duvar imalatı, 1 adet tersip bendi ve sağ tarafta 110 metre temel betonu imalatı tamamlandı. Projede şu anda mevsim şartları nedeniyle çalışma yapılmıyor.

Engiz Çayı 2. Kısım işinin toplam proje maliyeti 30 milyon 453 bin TL. Yüzde 15’i tamamlanan projenin iş kapsamında 2 adet köprü, 1250 metre H.K. duvar yapılacak. Kamulaştırma sorunu olmayan, aynı dere güzergahı üzerinde köprü ve duvar imalatlarının yapılması planlandı. 1 adet köprü inşaatının öngermeli kiriş montajı tamamlandı. Köprü yaklaşımındaki harçlı kargir duvarlarının temel beton çalışmaları tamamlandı ve taş nakli devam ediyor.

Terme Bazlamaç Karagöl Deresi Islahı Projesi’nin toplam maliyeti 39 milyon 437 bin TL. Yüzde 95’i tamamlanan iş kapsamında taş tahkimatlı sedde, 2 adet prefabrik kirişli betonarme köprü, harçlı kargir brit, beton direkli tel çit, uygulama projesi yapılacak. 4 bin 500 metre temel betonu, 3 bin 600 metre harçlı kargir duvar ve 825 metre beton duvar imalatı yapıldı.

Taflan Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması Projesi’nin toplam maliyeti 20 milyon 854 bin TL. Yüzde 48’i tamamlanan İş kapsamında 1470,00 metre beton ağırlık duvar, 1500 m3 istifli taş dolgu, 1200 adet korkuluk (1 adet = 1,70 m), 4 adet uyarı levhası imalatları yapılacak. İş kapsamında 833 metre temel betonu, 813 metre ağırlık tipi perde duvar imalatı tamamlandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
açık