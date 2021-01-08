Samsun’da 3,39 milyon metreküp hacimli Fındıcak Barajı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da 3,39 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Fındıcak Barajı’nın yapımı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü, yapılan yatırımlarla Samsun’un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Uzmanlar, Samsun ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade ederken, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlanan baraj hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsun’da bir barajı tamamlamanın mutluğunu yaşadıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bugün Samsun’da yeni bir müjde veriyoruz. Samsun Ladik Fındıcak Barajı’nı tamamlayarak su tutmaya başladık. Samsun ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Barajın hacmi hakkında da bilgi veren Yıldız, ayrıca şunları söyledi:

“Ladik ilçesi Daldere Mahallesi’nin 850 metre güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde tamamlanan Fındıcak Barajı’nın temelden 35 metre yüksekliğe ve 3,39 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip. Fındıcak Barajı’nda depolanacak su ile 8 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 14 milyon 283 bin 130 TL katkı sağlanması hedefleniyor.”