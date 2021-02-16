Samsun’da 263 kırsal mahallenin yolu kapalı

Samsun’da yoğun kar yağışından dolayı 263 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, birçok ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli tüm hamile ve engelli çalışanların 2 gün süreyle (16-17 Şubat 2021) idari izinli sayılmasına karar verildi.

Samsun dün akşamdan bu yana yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde 50 santime yaklaşan kar kalınlığı ulaşımı engelledi. İl genelinde toplam bin 249 mahalleden 263’ünün yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karla kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışması başlattı.

263 kırsal mahallenin yolu kapalı

Samsun’da yolları kapalı mahallelerin ilçelere dağılımı şöyle:

Terme: 81 mahalleden 13’ü kapalı, Çarşamba: 143 mahalleden 8’i kapalı, Salıpazarı: 44 mahalleden 10’u kapalı, Ayvacık: 43 mahalleden 20’si kapalı, 19 Mayıs: 36 mahalleden 9’u kapalı, Bafra: 139 mahalleden 17’si kapalı, Alaçam: 65 mahalleden 50’si kapalı, Yakakent: 17 mahalleden 10’u kapalı, Kavak: 91 mahalleden 10’u kapalı, Havza: 98 mahalleden 35’i kapalı, Asarcık: 32 mahalleden 3’ü kapalı, Ladik: 67 mahalleden 20’si kapalı, Vezirköprü: 161 mahalleden 25’i kapalı, İlkadım: 61 mahalleden 7’si kapalı, Atakum: 56 mahalleden 11’i kapalı, Canik: 53 mahalleden 7’si kapalı ve Tekkeköy: 62 mahalleden 8’i kapalı. Toplam 1249 mahalleden 263’ünün yolu kapalı.

Kar sadece ulaşımı değil yüz yüze eğitimi de engelledi

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Samsun’da birçok ilçe ve okulda da yüz yüze eğitime ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü’de 16 Şubat 2021 Salı ve 17 Şubat 2021 Çarşamba günleri yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca Bafra’da taşıma merkezi okullarda 2 gün, İlkadım’da 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri Uzgur, Çivril, Yeşiltepe, Toybelen, Çatkaya İlk/Ortaokullarında, Yakakent’te de 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri Karaaba İlk/Ortaokulu ve Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Hamile ve engellilere idari izin

Samsun Valiliği yoğun kar yağışla alakalı olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları da yayımladı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, ilimiz genelinde yoğun kar yağışı olması ve yoğun kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edecek olması nedeniyle; il merkezi ve ilçelerimizde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli tüm hamile ve engelli çalışanların 2 (iki) gün süreyle (16-17 Şubat 2021) idari izinli sayılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir.”