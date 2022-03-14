Samsun’da 25 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı

Samsun’da kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Samsun’da aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde hafif kar yağışı görülürken, kırsala ise yoğun kar düştü. Mart ayında yaşanan kar yağışı sonucu Atakum’da 9, Ayvacık’ta 5, Salıpazarı’nda 10 ve Terme’de 1 olmak üzere toplam 25 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ise karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri öncelikle 112’den gelen talepleri ve sonra YEDAŞ ilçe belediyeleri ve vatandaştan gelen talepleri değerlendirerek bütün ilçelerde gece-gündüz karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası kullanılıyor.

Karla mücadele çalışması 161 operatör ve şoför, 146 işçi olmak üzere toplamda 307 personel ile yapılıyor.