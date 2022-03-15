Samsun’da 2022 Şubat ayında bin 665 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2022 yılı Şubat ayında bin 665 konut satıldı.

TÜİK, Şubat 2022 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde şubat ayında 97 bin 587 konut satıldı. Şubat 2021’de bin 305 konut satılan Samsun’da 2022 Şubat ayında ise bin 665 konut satışı gerçekleşti.

Yabancıya satışta 8. sırada

2022 yılında Samsun’da yabancılara satılan konut sayısı ise 208 oldu. Bu rakam ile Samsun diğer şehirler arasında 8. sırada yer aldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki şehirlerin 2022 Şubat ayı konut satış istatistiklerine bakıldığında Tokat’ta 401 konut, Çorum’da 600 konut, Amasya’da ise 314 konut satıldı.