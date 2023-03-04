Samsun’da 2 bin 94 dairelik kentsel dönüşüm

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde İlkadım ve Canik ilçelerinde toplam 2 bin 94 dairelik rezerv konut yapıldığını açıkladı.

Samsun’da çok sayıda mahallenin yenilenmesinin önünü açacak kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor. Canik ilçesi Yeni Mahalle’de 50 dönümlük alanda 30 blok, 690 daire, 29 dükkan, 2 otopark ve caminin yer aldığı kentsel dönüşüm projesinde yapılan rezerv konutlar, Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerindeki dönüşüm projelerinde kullanılacak.

Kentsel dönüşüm çerçevesindeki Hastanebaşı ve Zeytinlik Mahallelerindeki mülkiyet sahipleri için Kıran Mahallesi’ne birinci etapta 694 konut ve 9 dükkan, ikinci etapta 710 konut ile 28 dükkan inşa edildi. 201 dönümlük alanda 51 blok ve toplam 1404 konut ile 37 dükkanın yanı sıra bir de cami yer alıyor.

"Rezerv konutlar bitti”

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, "Büyükşehir eskiden kalan kentsel problemleri çözmek için kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyor. Kentsel dönüşüm noktasında Samsun’da çok etkin bir şekilde, 2019 seçimlerinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber 3 tane proje ihale ettik. Canik bölgesinde 690 dairelik bir projemiz var. İlkadım bölgesinde 1404 dairelik başka bir projemiz var. Rezerv konutlar şu anda bitti. Hak sahipleri ile görüşmeler devam ediyor. İnsanlarımızı yeni konutlara naklediyoruz" dedi.

“Toybelen bu yıl tamamlanacak”

Sanayi dönüşümü hakkında da bilgi veren Demir, “Türkiye’de en etkin sanayi projelerinden bir tanesi olan Toybelen bölgesinde 1600 adet dükkanlı sanayi dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi’ni buraya taşıyacağız. Toybelen Sanayi Sitesi’ni 2023 yılı içinde tamamlayacağız” diye konuştu.