Samsun’a yeni sistem çöp konteynerleri

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından ihale ile satın alınan ve eski konteynerlerin 9 katı büyüklüğünde bir hacme sahip olan son sistem çöp konteynerleri, ilçenin belirli yerlerine yerleştirilmeye başlandı.

Eski sistem konteynerlerin olduğu mahallelerde günde 3 defa çöp toplama işlemi yapan İlkadım Belediyesi, çareyi son sistem çöp konteynerlerinde buldu. İlk etapta ihalesi yapılan 300 adet konteynerlerden 40 tanesi Derebahçe Mahallesi’ne konuşlandırıldı. Eskisinden 9 kat daha büyük hacme sahip olan konteynerler, sürücüsü bile olmadan çalışan tam otomatik kamyonlar ile boşaltılıp yerine koyulabiliyor.

Yeni sistem ile birlikte çöp kamyonlarının arkasında bulunan personellere de ihtiyaç kalmadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeni sitem konteyner ve kamyon sayesinde eskiden günde 3 defa girdikleri mahallelere şu anda 3 günde 1 defa gireceklerini söyledi.

“Artık günde 3 defa girdiğimiz alana 3 günde 1 defa girmiş olacağız”

Yeni sistem konteynerler ile tasarruf sağladıklarının altını çizen Necattin Demirtaş, “Şu anda hala birçok yerde eski sistemde çöp toplama işi yapıyoruz. Buralarda 1 alana günde 3 defa girmek zorunda kalıyoruz. Her seferinde 1 kamyon 60 km yol yapıyordu. Eski konteynerler 500 litre kapasiteli. Bu yeni getirdiğimiz son teknoloji konteynerler ise 3 bin 750 litre kapasiteli. Kapasite olarak eski sistemin 8-9 katı olduğu için yeni konteynerler 3 günde 1 dolacak. Artık günde 3 defa girdiğimiz alana 3 günde 1 defa girmiş olacağız. Ekonomik faydanın yanı sıra yeni konteynerler eskiye oranla daha uzun ömürlü. Eski konteynerlerin ömrü 5 yıllık iken bu konteynerler 15 yıl kullanılabiliyor. Eski konteynerlerin yeri de çok kolay bir şekilde değiştirilebiliyor, vatandaşlar eski konteynerleri sağa sola atabiliyorlardı. Yeni konteynerler ara caddelerde sabit olacak. İlk etapta 300 adet yeni konteynerin ihalesini yaptık. İlk olarak 40 tanesini Derebahçe Mahallesi’ne yerleştirdik. Hedefimiz tüm ilçemizdeki mahallelerde yeni sisteme geçmek. Bu yeni konteynerler sayesinde çöpler çabuk çürümüyor ve etrafa da kötü koku salmayı engelliyor” dedi.

“Kamyonda sürücü olması bile otomatik sitem ile çöpler boşaltılıyor”

Son sistem teknoloji sayesinde çöplerin personelsiz de boşaltılabildiğine dikkat çeken Demirtaş, “Yeni sistem konteynerler ve çöp kamyonumuz faaliyete başladı. Ben şu anda kamyonun direksiyonunda hiçbir şey yapmadan oturuyorum ama sistem otomatik olarak konteyneri alıp boşaltıp yerine koyuyor. Bu sitem son teknoloji. Güvenlik açısından da çok önemli. Şoförün hata yapma ya da görememe sıkıntısını ortadan kaldıran bir sistem. Önceden her çöp kamyonunun arkasında 2 tane personelimiz oluyordu. Şu anda 30 araçta toplam 60 asgari ücretli personel çalışıyordu. Bunu her ay 6 bin TL’den hesaplarsak her ay personel giderinden 360 bin TL tasarruf sağlamamıza neden oluyor. Yakıt giderinden de çok büyük avantajları var. Önceden günde 3 kez alana girip çöp konteyneri temizliyorduk. Gidiş-geliş günde 60 km yol yapıyordu. Bu sistemle birlikte 3 günde bir tek sefer yapmış olacağız. Yakıt şu sıralarda el yakıyor. Onun için bu son sistem teknolojiyi tüm ilçeye yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Demirtaş, konteynerlerin yerleştirilmesinin ardından kamyonun şoför koltuğuna oturarak, otomatik sistemi test etti.