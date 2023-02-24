Samsun’a yalancı bahar geliyor, sıcaklık 12 derece artıyor

Samsun’a hafta sonu yalancı bahar geliyor, sıcaklık 12 derece birden artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeye göre Samsun’da hafta sonu havalar ısınıyor. Son günlerde yağışlı ve soğuk havanın hakim olduğu Samsun’da hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Bugün (24 Şubat Cuma) 10 derece civarında olan sıcaklığın, 12-13 derece birden artarak pazar günü 22, pazartesi günü 23 derece olması tahmin ediliyor.