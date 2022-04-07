Samsun’a Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olma noktasında çalıştıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Adnan Menderes Bulvarı Yeşil Yürüyüş Yolu ve Bisiklet Yolu Projesi’ni hızla sürdürüyor. Kurupelit ile İncesu sahili arasındaki bisiklet ve yürüyüş yolunun çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin ile birlikte sahil yolunu gezen Başkan Demir vatandaşlarla da sohbet etti.

‘Temiz Çevre, Temiz Şehir’ hedefi kapsamında kentte hava kirliliğini önleyerek halk sağlığını koruyacak projelere büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl şehrimizde elektrikli scooterlar hizmet vermeye başladı. Pandemi sürecinde de bisiklet, sağlıklı yaşamın devam ettirilebilmesi ve sosyal mesafenin korunması açısından halkımızın öncelikli tercihi oldu. Bisiklet kullanımı da giderek artıyor. Bu da yeni yollar ve parkurlar demektir. Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olma noktasında çalışıyoruz. Bununla ilgili bir protokol imzaladık. Çok uzun bisiklet parkurlarına sahip olacağız. Kurupelit ile İncesu arasındaki 2.7 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunun yapımına başladık. Bu kısmı kısa sürede tamamlayacağız” dedi.