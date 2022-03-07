Samsun’a soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sıcaklık 6 ile 10 derece düşecek

SAMSUN (İHA) – Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü bölge illerini bugünden itibaren girilen yağışlı sisteme karşı uyardı. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların ise 6 ile 10 derece düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri için yapılan uyarıda, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Genellikle bölgenin; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, bölgemizin kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, kıyıya yakın yüksek kesimlerde ve bölgemizin iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor” denildi.