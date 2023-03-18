Samsun’a ’duyarlı’ ve ’duyarsız’ vatandaş örneği

Samsun’da ATM’de unutulan parayı polisi arayarak sahibine ulaştırılmasını sağlayan ’duyarlı’ vatandaş herkesin takdirini kazanırken, Anıtpark’a yiyecek atıklarını bırakan ve çevreye zarar veren ’duyarsız’ kişiler ise tepki çekti.

Duyarlılık örneği

Samsun’da 18 Mart Cumartesi günü ’duyarlı’ ve ’duyarsız’ vatandaş örneği yaşandı. Bir vatandaş para çekmek için gittiği ATM’de 4 bin 500 TL’sini unuttu. Duyarlı bir vatandaş ATM haznesindeki parayı fark ederek polise haber verdi, 4 bin 500 TL sahibine teslim edildi.

Duyarsızlık örneği

Duyarsızlık örneği ise her gün yüzlerce insanın gelip geçtiği, vakit geçirdiği Anıtpark’ta meydana geldi. Heinrich Krippel Caddesi kenarındaki oturma kısımlarında gıda ürünleri yiyen vatandaşlar, geriye çöp yığını bıraktı. İçecek şişeleri, plastik kaplar, poşetleri oturdukları yere atan vatandaşlar pes dedirtti. Buradaki şehir mobilyası granit de kırılarak yerinden söküldü. Duyarsız vatandaşların bu davranışı, gören herkesin tepkisini çekti.